Джип-туры в одно из красивейших уголков Кавказа — Дигорское ущелье в Северной Осетии.

Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, питающие сотни жемчужных водопадов, – такой предстанет перед вами горная Дигория. Эта часть Северной Осетии имеет богатую историю и удивительную природу. Отправляйтесь с нами в путешествие по «долине тысячи водопадов и радуг».