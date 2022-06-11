Северная Осетия. Загадочная Дигория

Северная Осетия

Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон «Ахсинта», река Урух
  • Скульптура Св. Георгия
  • Музей матери — спасительницы аланских детей — Задалеской Нана
  • Селение Ханаз, замок «Фрегат»
  • Заброшенные селения Лезгор и Донифарс
  • Эпичные развалины горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал
  • Жемчужный водопад (Галдоридон)
  • Порог неба
  • Галиат
  • Кругозор в селении Камунта.
  • И другое, будет много остановок в красивых местах!
  • Наше путешествие начнется с красивого места-живописного КАНЬОНА АХСИНТА в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.
  • По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Св. ГЕОРГИЯ – (осет.) УАСТЫРДЖИ.
  • Далее вам предстоит переезд в ЗАДАЛЕСК, где вы посетите музей НАНЫ ЗАДАЛЕСК — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.
  • Затем вы заедете в ХАНАЗ, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «ФРЕГАТОМ». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.
  • Следующая остановка- это заброшенные селения ЛЕЗГОР и ДОНИФАРС — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами…
  • Мы увидим Лезгорско – Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.
  • Далее мы прогуляемся по селению ФАСНАЛ и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в 19м веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталяции осетинской скрипки — ФАНДЫР.
  • Роскошный водопад ГАЛДОРИДОН расположен на одноименной реке. Название его переводится как «бык и камень». Бурные потоки с оглушительным шумом падают с 30-метровой высоты. Водопад имеет пять каскадов. Сильные струи, срывающиеся с уступа, выбили в каждой из ступенек небольшую ванночку.
  • Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении ГАЛИАТ. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется 5 – началом 6 веками. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.
  • Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — КАМУНТА. Оно расположено на высоте почти 2000 м над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. И после такой насыщенной программы довольные и счастливые возвращаемся домой!
Джип-туры в одно из красивейших уголков Кавказа — Дигорское ущелье в Северной Осетии.
Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, питающие сотни жемчужных водопадов, – такой предстанет перед вами горная Дигория. Эта часть Северной Осетии имеет богатую историю и удивительную природу. Отправляйтесь с нами в путешествие по «долине тысячи водопадов и радуг».

Ежедневно при наборе группы до 6 человек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (ок 500 на чел)
  • Сувениры
  • Рекомендуем взять с собой воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой: Паспорт РФ, Свидетельство о рождении ребенка
  • Удобная одежда и обувь по сезону
  • Солнцезащитный крем и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

👥Групповые⚙️Необычные🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Железноводске

Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
14 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Северная Осетия - великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками
Завтра
12 июня
13 июня
14 июня
от 22 000 за 1-6 чел.
«Аланское царство» или путешествие в горную Осетию
12 часов
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
«Аланское царство» или путешествие в горную Осетию
Северная Осетия - это ущелья, которые завораживают нереальной красотой, это живописные леса
20 500 за 1-7 чел.
Экскурсия в Северную Осетию «от Куртатинского до Кармадонского ущелья»
14 часов
Мини-группа
Алексей
Нет отзывов
Экскурсия в Северную Осетию «от Куртатинского до Кармадонского ущелья»
В нашем путешествии увидим все самое знаменитое из северо-осетинских красот: атмосферный Даргавс, известный как город
Завтра
12 июня
18 июня
19 июня
4 800 за 1 человека
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
9 часов
Индивидуальная
Azimut
5
2 отзыва
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает «тёплая вода»
10 000 за 1-7 чел.
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
12 часов
Мини-группа
Алексей
5
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Эльбрус и озёра Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Эльбрус - настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому. Но
Завтра
12 июня
15 июня
17 июня
3 500 за 1 человека
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
10 часов
Индивидуальная
Константин
5
1 отзыв
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
16 000 за 1-6 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
10 часов
Индивидуальная
Виктор
Нет отзывов
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Вас ждет экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Завтра
13 июня
14 июня
15 июня
11 000 за 1-4 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
5
4 отзыва
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Завтра
23 июня
24 июня
25 июня
от 15 000 за 1-4 чел.
Большое путешествие по Домбаю
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
15 июня
16 июня
21 июня
22 июня
13 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ