Тайны Звезды Шарифа

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Железноводска
Звезда Шарифа — это орден «Мудрость Бухары», высшая награда Туркестана времён, когда он входил в Российскую империю.

Однажды такой орден серебряной степени бесследно исчез в нашем городе.

Куда он мог деться и какие события с этим связаны? Будем расследовать дело исчезновения Звезды Шарифа вместе!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Тайны Звезды Шарифа
Тайны Звезды Шарифа

Что вы увидите

  • Островские ванны
  • Дворец эмира Бухарского
  • Контора Группы
  • Лермонтовская площадка
  • Источник номер 1
  • Лермонтовский бювет
  • Пушкинская галерея
  • Славяновский бювет
  • Смирновский бювет
  • Старинная Каскадная лестница
  • Солнечные часы «Миллениум»
Разгадаем тайну и пройдёмся по самым красивым местам
По пути нашего расследования, мы познакомимся с достопримечательностями 🏛️ города-курорта Железноводска. Экскурсия ⛳ популярна в любое время года. Это комфортная неспешная познавательно-развлекательная прогулка 👣 по лечебному парку города-курорта Железноводска.
Во время экскурсии 🧭 гид расскажет вам интересные истории 📖, покажет несколько «таинственных» и загадочных достопримечательностей 🏛️. Экскурсанты задают вопросы, отгадывают загадки и, конечно, фотографируются. В городе-курорте Железноводске очень много красивых 🤩 фотозон.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Железноводск. Ул. Ленина 59. Площадь Ленина
Место завершения
🏁 Железноводск, площадь Ленина
Тайны Звезды Шарифа
Тайны Звезды Шарифа
Тайны Звезды Шарифа
Тайны Звезды Шарифа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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