Разгадаем тайну и пройдёмся по самым красивым местам

По пути нашего расследования, мы познакомимся с достопримечательностями 🏛️ города-курорта Железноводска. Экскурсия ⛳ популярна в любое время года. Это комфортная неспешная познавательно-развлекательная прогулка 👣 по лечебному парку города-курорта Железноводска.

Во время экскурсии 🧭 гид расскажет вам интересные истории 📖, покажет несколько «таинственных» и загадочных достопримечательностей 🏛️. Экскурсанты задают вопросы, отгадывают загадки и, конечно, фотографируются. В городе-курорте Железноводске очень много красивых 🤩 фотозон.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.