M&M's T. проводит ещё 3 экскурсии

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Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Железноводска
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
Трансфер на нашем комфортабельном минивэне Hyundai Starex (8 пассаж. мест) с профессиональным и отзывчивым водителем/гидом.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз
Трансфер из Железноводска на Домбай/Архыз

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
M&M's T.
M&M's T.
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