M&M's T. проводит ещё 4 экскурсии

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Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Железноводска
Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 800 ₽ за экскурсию

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Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
Трансфер на нашем комфортабельном минивэне Hyundai Starex (8 пассаж. мест) с профессиональным и отзывчивым водителем/гидом.
Что входит
  • трансфер
  • водитель-гид
Что не входит
    Начало
    🚩 по согласованию
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
    Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
    Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу
    Трансфер из Железноводска в Краснодар, Махачкалу

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    M&M's T.
    M&M's T.
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