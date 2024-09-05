2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках по живописным местам Звенигорода
Откройте для себя красоту Подмосковья с воды! Сплав на каяках по Москве-реке - это 3,5 часа наслаждения природой и видами старинных достопримечательностей
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 сентября 2024Это было испытание для нас двоих с мужем. Для того, чтобы все прошло хорошо, надо уметь слушать и слышать друг друга, обязательно работать слажено. Рекомендую для всех пар семецных и не только@
- ООльга4 сентября 2024Спасибо большое Дмитрию за замечательную экскурсию! Были вдвоем с мужем, в дополнение к основному маршруту, посетили скит, о чем заранее договорились при бронировании. Дмитрий – потрясающий рассказчик, очень эрудированный. Мы не устали, не заскучали, получили много положительных эмоций.
- ЮЮлия25 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Было интересно и два часа пролетели на одном дыхании. Очень понравилось, что Дмитрий учел все
- ННаталья20 августа 2024В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из
- ИИнна18 августа 2024У нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть своя фишечка, но на буду раскрывать интригу) прошло всё очень легко и интересно, рассказывает оч динамично, раскрывает интересные моменты и пикантные факты
- ООльга27 июля 2024Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
- ЕЕлена19 июня 2024Сплав по Москве реке очень понравился. Повезло с погодой, да вообще неплохая перезагрузка. Очень красивая река, солнце, виды. Все отлично спланировано. Рекомендую, очень надеюсь и сама ещё справиться. Всем спасибо
- ИИван4 июня 2024Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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