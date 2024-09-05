Е Екатерина Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке Это было испытание для нас двоих с мужем. Для того, чтобы все прошло хорошо, надо уметь слушать и слышать друг друга, обязательно работать слажено. Рекомендую для всех пар семецных и не только@

О Ольга Звенигород - древний форпост Москвы Спасибо большое Дмитрию за замечательную экскурсию! Были вдвоем с мужем, в дополнение к основному маршруту, посетили скит, о чем заранее договорились при бронировании. Дмитрий – потрясающий рассказчик, очень эрудированный. Мы не устали, не заскучали, получили много положительных эмоций.

Ю Юлия Звенигород - древний форпост Москвы читать дальше наши пожелания и немного изменил экскурсию по нашей просьбе, естественно это мы сделали заранее, когда бронировали экскурсию. Дмитрий показал много мест для посещения, так что обязательно приедем в Звенигород и погуляем по рекомендованным местам. От души рекомендую Дмитрия! Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Было интересно и два часа пролетели на одном дыхании. Очень понравилось, что Дмитрий учел все

Н Наталья Звенигород на авто читать дальше предложений - добавить время, тк заявленный маршрут требует парковки, надо учитывать время на это в тч., чтобы не смазывался конец маршрута. В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из

И Инна Звенигород - древний форпост Москвы У нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть своя фишечка, но на буду раскрывать интригу) прошло всё очень легко и интересно, рассказывает оч динамично, раскрывает интересные моменты и пикантные факты

О Ольга Звенигород на авто Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!

Е Елена Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке Сплав по Москве реке очень понравился. Повезло с погодой, да вообще неплохая перезагрузка. Очень красивая река, солнце, виды. Все отлично спланировано. Рекомендую, очень надеюсь и сама ещё справиться. Всем спасибо