На Рождество – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Звенигороде, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
76 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
8 600 за всё до 4 чел.
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Прогулки на каяках
5 отзывов
3.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках по живописным местам Звенигорода
Откройте для себя красоту Подмосковья с воды! Сплав на каяках по Москве-реке - это 3,5 часа наслаждения природой и видами старинных достопримечательностей
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека
Звенигород на авто
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Это было испытание для нас двоих с мужем. Для того, чтобы все прошло хорошо, надо уметь слушать и слышать друг друга, обязательно работать слажено. Рекомендую для всех пар семецных и не только@
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо большое Дмитрию за замечательную экскурсию! Были вдвоем с мужем, в дополнение к основному маршруту, посетили скит, о чем заранее договорились при бронировании. Дмитрий – потрясающий рассказчик, очень эрудированный. Мы не устали, не заскучали, получили много положительных эмоций.
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Было интересно и два часа пролетели на одном дыхании. Очень понравилось, что Дмитрий учел все
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    наши пожелания и немного изменил экскурсию по нашей просьбе, естественно это мы сделали заранее, когда бронировали экскурсию. Дмитрий показал много мест для посещения, так что обязательно приедем в Звенигород и погуляем по рекомендованным местам. От души рекомендую Дмитрия!

  • Н
    Наталья
    20 августа 2024
    Звенигород на авто
    В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из
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    предложений - добавить время, тк заявленный маршрут требует парковки, надо учитывать время на это в тч., чтобы не смазывался конец маршрута.

  • И
    Инна
    18 августа 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    У нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть своя фишечка, но на буду раскрывать интригу) прошло всё очень легко и интересно, рассказывает оч динамично, раскрывает интересные моменты и пикантные факты
    У нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть свояУ нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть свояУ нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть свояУ нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть свояУ нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть своя
  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Звенигород на авто
    Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Сплав по Москве реке очень понравился. Повезло с погодой, да вообще неплохая перезагрузка. Очень красивая река, солнце, виды. Все отлично спланировано. Рекомендую, очень надеюсь и сама ещё справиться. Всем спасибо
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На Рождество»

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  3. Звенигород на авто
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  2. Дворец царя Алексей Михайловича
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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