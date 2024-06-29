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творческий и светлый. Легко и ненавязчиво, но с высоким профессионализмом, с прекрасно поставленной речью она погрузила нас в историю этого небольшого, но древнего города. Колорит Московской улицы, сохранившие каменные дома, кафе, где часто сиживал А. П. Чехов, уникальный памятник этому великому писателю, своеобразный памятник Любови Орловой и музей ее имени - все эти достопримечательности сопровождались интересными фактами. Ну, а Саввино-Сторожевский монастырь не требует рекламы. Это место силы и красоты. Впечатлил вид с обзорной площадки, нам, москвичам так не хватает открытых просторов и горизонтов. Все это там есть. Поразил рассказ Марии об Успенском соборе 14 в, фресках А. Рублева, Юрии Звенигородском. Возможность зайти в древний храм и ощутить необыкновенную атмосферу тишины и истории наших предков - это запомнится надолго. Экскурсия продолжалась почти три часа, но Мария, влюбленная в Звенигород, могла бы ещё рассказывать и рассказывать. Выражаем благодарность экскурсоводу Марие, которая с честью подтвердила высочайший уровень наших любителей старины и истории.