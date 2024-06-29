Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Звенигороде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Звенигорода. Начнем с храма Александра Невского и пройдемся по улицам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите главные достопримечательности города
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
8 600 за всё до 4 чел.
Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная экскурсия по Звенигороду с посещением исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Звенигорода, где сохранились памятники архитектуры XIV-XIX веков. Посетите Саввино-Сторожевский монастырь и дом-музей Пришвина
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Звенигороду
Погрузитесь в историю Звенигорода, прогуливаясь по его улицам, и завершите день в Музее Русского десерта с мастер-классами и дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Святая Земля на Истре
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре: индивидуальная экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древности и религиозного величия, посетив Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Вас ждет незабываемое путешествие по святой земле
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
21 дек в 11:00
28 дек в 11:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    29 июня 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    26 июня 2024 года нам очень повезло, мы заказали экскурсию в славный город Звенигород. Нашим экскурсоводом была Мария - человек
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    творческий и светлый. Легко и ненавязчиво, но с высоким профессионализмом, с прекрасно поставленной речью она погрузила нас в историю этого небольшого, но древнего города. Колорит Московской улицы, сохранившие каменные дома, кафе, где часто сиживал А. П. Чехов, уникальный памятник этому великому писателю, своеобразный памятник Любови Орловой и музей ее имени - все эти достопримечательности сопровождались интересными фактами. Ну, а Саввино-Сторожевский монастырь не требует рекламы. Это место силы и красоты. Впечатлил вид с обзорной площадки, нам, москвичам так не хватает открытых просторов и горизонтов. Все это там есть. Поразил рассказ Марии об Успенском соборе 14 в, фресках А. Рублева, Юрии Звенигородском. Возможность зайти в древний храм и ощутить необыкновенную атмосферу тишины и истории наших предков - это запомнится надолго. Экскурсия продолжалась почти три часа, но Мария, влюбленная в Звенигород, могла бы ещё рассказывать и рассказывать. Выражаем благодарность экскурсоводу Марие, которая с честью подтвердила высочайший уровень наших любителей старины и истории.

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
  2. Звенигород - древний форпост Москвы
  3. Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь на транспорте туристов
  4. Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
  5. Святая Земля на Истре
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в августе 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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