2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Звенигорода. Начнем с храма Александра Невского и пройдемся по улицам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите главные достопримечательности города
Начало: Ул. Московская, д. 30, Звенигород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная экскурсия по Звенигороду с посещением исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Звенигорода, где сохранились памятники архитектуры XIV-XIX веков. Посетите Саввино-Сторожевский монастырь и дом-музей Пришвина
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Звенигороду
Погрузитесь в историю Звенигорода, прогуливаясь по его улицам, и завершите день в Музее Русского десерта с мастер-классами и дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре: индивидуальная экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древности и религиозного величия, посетив Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Вас ждет незабываемое путешествие по святой земле
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
21 дек в 11:00
28 дек в 11:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 июня 202426 июня 2024 года нам очень повезло, мы заказали экскурсию в славный город Звенигород. Нашим экскурсоводом была Мария - человек
- ННаталья20 мая 2024Очень понравилась экскурсия у экскурсовода Марии, грамотно, познавательно, интересно! Рекомендую.
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