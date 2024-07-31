2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
7 авг в 16:00
9 авг в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: Звенигород
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 июля 2024Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
- ООльга27 июля 2024Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
- ЕЕвгения30 июня 2024Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- ИИрина16 марта 20248 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Все»
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