Все – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Звенигороде, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
7 авг в 16:00
9 авг в 09:00
8 600 за всё до 4 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
На машине
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: Звенигород
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Звенигород на авто
На машине
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 июля 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
    читать дальше

    в основном, экскурсия проходит на открытом воздухе. В целом, рекомендую, но одну звезду снял за некоторые организационные моменты: переезды между объектами происходят на автомобиле, и есть определенные трудности с парковкой в самом городе. Предложение к организаторам - продумывать заранее места остановки. К монастырю не относится, там без вариантов, речь идёт именно про остановки в самом городе. Пусть даже это будет место не в центре, пройти не проблема - город небольшой. Но главное, чтобы эти места были.

  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Звенигород на авто
    Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
  • Е
    Евгения
    30 июня 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
    читать дальше

    а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
    читать дальше

    По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна.

  • И
    Ирина
    16 марта 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    8 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звенигород - древний форпост Москвы
  2. Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
  3. Звенигород на авто
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дворец царя Алексей Михайловича
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в августе 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2024 год по теме «Все», 96 ⭐ отзывов, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам