Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
Вас ждёт ролевая реконструкция процесса приготовления баранок по традиционным технологиям, с увлекательными историями о бараночном производстве в Российской Империи.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи
Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи

Что вы увидите

  • Музей Русского десерта
  • Мастер-класс
Чаепитие «по-русски»
В прошлые времена русские избы часто украшали кренделями, бубликами, сушками и баранками, тем самым делая дом более красивым и уютным, подчеркивая достаток семьи. Мастер-класс с посиделками у печи, с ароматным травяным чаем и свежей выпечкой, приготовленной вашими руками.
Что вас ждёт
Кроме самого мастер-класса с посиделками, вы увидите Чайную комнату, экспозицию с русской печью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР и основную десертную экспозицию.
Важная информация
Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.
Что входит
  • Экскурсия о бараночном промысле
  • Мастер-класс
  • Экскурсия о русской печи
  • Чаепитие и осмотр экспозиции
Что не входит
  • Дополнительный чай-кофе(200 р)
  • дополнительные десерты (от 150 р).
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи
Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи
Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи
Экскурсия с мастер-классом «Праздник баранки» у русской печи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Д.
Музей Д.
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