Чаепитие «по-русски»

В прошлые времена русские избы часто украшали кренделями, бубликами, сушками и баранками, тем самым делая дом более красивым и уютным, подчеркивая достаток семьи. Мастер-класс с посиделками у печи, с ароматным травяным чаем и свежей выпечкой, приготовленной вашими руками.

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса с посиделками, вы увидите Чайную комнату, экспозицию с русской печью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР и основную десертную экспозицию.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.