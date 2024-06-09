Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода

Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
В сопровождении инструктора вы научитесь управлять байдаркой и преодолеете водный участок от деревни Агафоново до туристического кемпинга — один из лучших маршрутов для сплавов выходного дня.

Мягкое и неторопливое течение, песчаные берега с местами для купания и умопомрачительные пейзажи: этот день запомнится вам надолго!
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.

Идеальное место для сплава

Скорость и глубина реки позволят вам сполна насладиться процессом. На нашем участке реки не будет крутых порогов и мелей, плыть будем по течению — справятся даже новички! А умиротворяющие пейзажи впечатлят вас не меньше самого сплава.

Приятный бонус

На протяжении всего сплава инструктор будет делать фото — и через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет.

Организационные детали

  • Сплав проходит в группе в сопровождении профессионального инструктора
  • Вторая часть оплаты вносится организатору мероприятия онлайн заранее до сплава
  • В стоимость включены: байдарка, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, зип-пакет для телефона, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паек, горячее питание на финише и трансфер
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей

в субботу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5 900 ₽
дети до 14 лет включительно3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле деревни Агафоново
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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