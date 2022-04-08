Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми и инструктаж

В первой части экскурсии вы прогуляетесь по подворью, посетите конюшни и птичий двор. Познакомитесь и сфотографируетесь с лошадьми, козами и другими животными. А после в компании инструктора, который будет рядом на протяжении всей прогулки, оседлаете лошадь и отправитесь исследовать живописные окрестности.

Лесная прогулка верхом

За час вы попробуете прокатиться шагом, рысью и галопом. От конного подворья на лошадях мы проследуем к речке Сторожка, притоку Москвы-реки, которая огибает деревню. В зависимости от погоды и сезона мы перейдем реку вброд или по мостику, а затем отправимся в лес — в этих краях он действительно волшебный: высокие сосны, ели и растущие вдоль берегов хвощи словно переносят в прошлые века. А по пути ваш гид-сказочник поделится легендами деревни Дютьково и славного города Звенигород.

Организационные детали