Конная прогулка по окрестностям Звенигорода

Познакомиться с обитателями конного подворья и прокатиться верхом по хвойному лесу

Индивидуальная
Конная прогулка — это и приключение, и спорт, и настоящая терапия для души.

В конном подворье недалеко от Звенигорода вы пообщаетесь с прекрасными лошадьми и другими животными.

А затем на добром коне, в сопровождении гида-инструктора, отправитесь изучать окрестности: сосновый лес и берега речки Сторожка, которые напомнят иллюстрации из русских сказок.
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Конная прогулка по окрестностям Звенигорода
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми и инструктаж

В первой части экскурсии вы прогуляетесь по подворью, посетите конюшни и птичий двор. Познакомитесь и сфотографируетесь с лошадьми, козами и другими животными. А после в компании инструктора, который будет рядом на протяжении всей прогулки, оседлаете лошадь и отправитесь исследовать живописные окрестности.

Лесная прогулка верхом

За час вы попробуете прокатиться шагом, рысью и галопом. От конного подворья на лошадях мы проследуем к речке Сторожка, притоку Москвы-реки, которая огибает деревню. В зависимости от погоды и сезона мы перейдем реку вброд или по мостику, а затем отправимся в лес — в этих краях он действительно волшебный: высокие сосны, ели и растущие вдоль берегов хвощи словно переносят в прошлые века. А по пути ваш гид-сказочник поделится легендами деревни Дютьково и славного города Звенигород.

Организационные детали

  • Деревня Дютьково расположена в 7 км от Звенигорода. Из города сюда удобно доехать на такси.
  • До Звенигорода из Москвы, если вы не на автомобиле, можно добраться на автобусе (452 от метро Кунцевская или 881 от метро Строгино) или на электричке от Белорусского вокзала
  • Прогулка длится час, вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды
  • Конная прогулка доступна участникам весом до 75 кг и старше 5 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Дютьково
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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