Кулага — не только вкусно, но и полезно

Готовится кулага из ржаной муки, солода и калины, либо чёрной редьки. Кулага, хоть и без мёда, получается всё равно сладкой с ноткой горечи и кислинки. На мастер-классе вы научитесь делать кулагу из чёрной редьки в настоящей русской печи. Во время занятия вы узнаете о пользе этого десерта, об его особенностях и интересных фактах. За чашечкой ароматного травяного чая участники услышат историю 📖 русской печи и попробуют кулагу, приготовленную собственными руками.

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса по изготовлению кулаги, вы узнаете историю 📖 блюда и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.