Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
Фамилия Кулагин известна многим. А вот слово «кулага», давшее начало этой фамилии, на слуху далеко не у всех. Кулага — практически забытое русское лакомство, которое было ещё и замечательным лекарством от многих заболеваний, начиная от простудных и заканчивая сердечными.
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Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки
Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки

Что вы увидите

  • Музей Русского десерта
  • Мастер-класс
Кулага — не только вкусно, но и полезно
Готовится кулага из ржаной муки, солода и калины, либо чёрной редьки. Кулага, хоть и без мёда, получается всё равно сладкой с ноткой горечи и кислинки. На мастер-классе вы научитесь делать кулагу из чёрной редьки в настоящей русской печи. Во время занятия вы узнаете о пользе этого десерта, об его особенностях и интересных фактах. За чашечкой ароматного травяного чая участники услышат историю 📖 русской печи и попробуют кулагу, приготовленную собственными руками.
Что вас ждёт
Кроме самого мастер-класса по изготовлению кулаги, вы узнаете историю 📖 блюда и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.
Важная информация
Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.
Что входит
  • Мастер-класс
  • экскурсия о русской печи и кулаге
  • чаепитие и осмотр экспозиции.
Что не входит
  • Дополнительные чай/кофе от 200 р
  • дополнительные угощения от 150 р.
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки
Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки
Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки
Мастер-класс «Кулага в русской печи» из чёрной редьки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Д.
Музей Д.
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