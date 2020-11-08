Летим в Кигали

Как добраться до Кигали на самолёте

В Кигали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kigali International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кигали

  1. Грегоир Кауибанда KGL
    Kigali International Airport

Самые дешёвые билеты в Кигали из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇺🇬Энтеббе11 19522ч 20м (⇵1)
22.12.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама11 7054ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая14 8398ч 25м (⇵1)
27.10.2020из 🇸🇩Хартума26 0709ч 10м (⇵1)
31.01.2021из 🇪🇬Каира27 78834ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇩Киншасы27 92324ч 10м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Москвы28 07729ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга29 38119ч 45м (⇵1)
21.11.2020из 🇳🇦Виндхука31 02938ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇼Кувейт32 5058ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива34 25529ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇪Брюсселя34 55712ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇫🇷Парижа35 16513ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇴🇲Маската36 11232ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇩Нджамены38 06028ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇪🇪Таллина39 35423ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Мюнхена40 37917ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇪Шарджи40 80548ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска41 17436ч (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇱Варшавы41 54642ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама42 55129ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇭Бангкока44 69231ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Монреаля48 82842ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇸🇬Сингапура51 13032ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇶🇦Дохи53 46958ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада59 39749ч (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Финикса60 58937ч 2м (⇵2)
08.12.2020из 🇺🇸Нашвилла60 70747ч 29м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Роли64 66249ч (⇵2)
15.12.2020из Сеула64 78219ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Провиденса68 72932ч 16м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу72 84835ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кигали, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белфаст, Брюссель, Дубай и Найроби

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кигали