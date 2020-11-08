Как добраться до Кигали на самолёте
В Кигали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kigali International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кигали
- Грегоир Кауибанда KGLKigali International Airport
Самые дешёвые билеты в Кигали из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|11 195
|22ч 20м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|11 705
|4ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|14 839
|8ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|26 070
|9ч 10м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇪🇬Каира
|27 788
|34ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|27 923
|24ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 077
|29ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|29 381
|19ч 45м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|31 029
|38ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|32 505
|8ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|34 255
|29ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|34 557
|12ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|35 165
|13ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|36 112
|32ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|38 060
|28ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|39 354
|23ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|40 379
|17ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|40 805
|48ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|41 174
|36ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|41 546
|42ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|42 551
|29ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|44 692
|31ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|48 828
|42ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|51 130
|32ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|53 469
|58ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|59 397
|49ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|60 589
|37ч 2м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|60 707
|47ч 29м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|64 662
|49ч (⇵2)
|15.12.2020
|из Сеула
|64 782
|19ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|68 729
|32ч 16м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|72 848
|35ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кигали
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кигали, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белфаст, Брюссель, Дубай и Найроби
- 28.10.202025.11.2020
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