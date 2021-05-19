Полезная информация об Алба-Юлии
Что нужно знать об Алба-Юлии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Алба-Юлии
07:1630
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Алба-Юлия
|По-английски
|Alba Iulia
|Столица региона
|Алба-Юлия является столицей региона
|Население города
|66 085 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|219 м. от уровня моря