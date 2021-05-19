Всё об Алба-Юлии

Полезная информация об Алба-Юлии

Что нужно знать об Алба-Юлии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Алба-Юлии
07:1630
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаАлба-Юлия
По-английскиAlba Iulia
Столица регионаАлба-Юлия является столицей региона
Население города66 085 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота219 м. от уровня моря

Где находится Алба-Юлия на карте