Полезная информация об Александрии
Что нужно знать об Александрии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Александрии
07:1636
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Александрия
|По-английски
|Alexandria
|Столица региона
|Александрия является столицей региона
|Население города
|49 346 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|48 м. от уровня моря