Всё об Александрии

Полезная информация об Александрии

Что нужно знать об Александрии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Александрии
07:1636
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаАлександрия
По-английскиAlexandria
Столица регионаАлександрия является столицей региона
Население города49 346 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота48 м. от уровня моря

Где находится Александрия на карте