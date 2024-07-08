2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
11 сен в 10:00
12 сен в 09:00
€127 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна8 июля 2024Маршрут интересный. Охватывает основные достопримечательности. Экскурсовод интересно рассказывала об истории Брашова. Все прошло отлично
- IIrina24 июня 202413.06.24. мы были впервые в Брашов. Заказали экскурсию с 9.00. утра. Настроение немного испортил дождь,который лил с ночи и не
- ДДиана10 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
- ИИгорь2 января 2024У нас выдалась замечательная прогулка! Хоть погода была неидеальна, мы этого совершенно не замечали, так как гид занимала все наше внимание
- ССергей20 июня 2023Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время. Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
- EElena25 октября 2019Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Брашову в сентябре 2024
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