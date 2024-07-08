Все – экскурсии в Брашове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Брашове на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замок Дракулы: навстречу приключениям
На автобусе
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
11 авг в 09:00
12 авг в 12:00
114 за всё до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Пешая
51 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
11 авг в 09:00
14 авг в 10:00
127 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    8 июля 2024
    Знакомство с колоритным Брашовом
    Маршрут интересный. Охватывает основные достопримечательности. Экскурсовод интересно рассказывала об истории Брашова. Все прошло отлично
  • I
    Irina
    24 июня 2024
    Знакомство с колоритным Брашовом
    13.06.24. мы были впервые в Брашов. Заказали экскурсию с 9.00. утра. Настроение немного испортил дождь,который лил с ночи и не
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    закончился утром. Но всё-же мы решили прогуляться по городу с экскурсоводом Зоей. И не пожалели ни одной минуты!!! Зоя пришла за нами в гостиницу,повела по городу. Рассказывала много интересного в очень доступной форме,увлекательно. Мы не заметили,как закончился дождь. Выглянуло солнце. Настроение было отличное. Хотим сказать:"Большое спасибо "Зое за отлично проведенную экскурсию. Рекомендуем всем,кто приедет в Брашов,взять экскурсию с нею. Не пожалеете.

  • Д
    Диана
    10 марта 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
  • И
    Игорь
    2 января 2024
    Знакомство с колоритным Брашовом
    У нас выдалась замечательная прогулка! Хоть погода была неидеальна, мы этого совершенно не замечали, так как гид занимала все наше внимание
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    интересным историческим рассказом, удачно дополняя его фактами о современном укладе жизни в Румынии. Время, проведенное на экскурсии, пролетело совершенно незаметно. С удовольствием порекомендую этого гида всем, кто хотел бы познакомиться с замечательным городом Брашов поближе:)

  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя
  • С
    Сергей
    20 июня 2023
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время. Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время
  • А
    Александр
    21 сентября 2021
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Брашову в августе 2024
Сейчас в Брашове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 127. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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