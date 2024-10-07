2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
13 окт в 15:00
14 окт в 13:00
€147 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Насладитесь красотой Бухареста на индивидуальной экскурсии
Откройте для себя очарование Бухареста, прогуливаясь по историческим улицам и узнавая тайны города. Включены трансфер и услуги гида
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Посетите два знаменитых замка Румынии: Пелеш и Бран. Узнайте их историю, полюбуйтесь архитектурой и разгадайте тайны легенд о Дракуле
Начало: У места вашего проживания
13 окт в 15:00
16 окт в 08:00
€500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 октября 2024Стала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуется жизни. Экскурсия прошла на одном дыхании, информация была доступна.
- PPeter5 октября 2024Отличная экскурсия и на машине по чуть удаленным местам города, и пешком по центру. Самое то, чтобы увидеть ключевые мечта города за несколько часов.
- ААлла23 сентября 2024Андрей встретил нас от удобной точки, порекомендовал стоянку, отвечал на вопросы, которые важны для понимания города и страны. Были в Бухаресте несколько часов, которые провели с пользой благодаря Андрею.
- ЕЕлена23 сентября 2024Экскурсия была осень интересной и содержательной для нас. Понравилась подача материала. Экскурсовод Андрей отвечал на все возникавшии по ходу проведения экскурсии дополнительные
- ЛЛяман27 августа 2024Спасибо Стелле за знакомство с интересным городом и его историей. Нам понравилось!
- ЮЮлия17 июля 2024Стэлла, просто великолепная подача информации, непринужденно и формативно. Время прошло не заметно, обязательно к вам вернусь!
- ННиколай8 мая 2024Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в октябре 2024
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