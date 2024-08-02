2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Бухарест: индивидуальная экскурсия по столице Румынии
Погрузитесь в атмосферу Бухареста, прогуливаясь по его историческим улочкам и площадям. Узнайте больше о культуре и истории румынской столицы
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:30
€147 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€160 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€160 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny2 августа 2024Экскурсия нам понравилась. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии. Летом в жаркий день экскурсия на машине было хорошим решением.
- ИИрина1 августа 2024Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
- ГГросу28 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!
- ААндрей16 июля 2024Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!
- ААнна6 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕлена3 июня 2024В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
- ННиколай8 мая 2024Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
- ККирилл30 марта 2024Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
- ООлеся30 марта 2024Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в августе 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 92 ⭐ отзыва, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь