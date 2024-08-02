Все – экскурсии в Бухаресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Многоликий Бухарест
Пешая
23 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Бухарест: индивидуальная экскурсия по столице Румынии
Погрузитесь в атмосферу Бухареста, прогуливаясь по его историческим улочкам и площадям. Узнайте больше о культуре и истории румынской столицы
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:30
147 за всё до 10 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
На машине
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
160 за всё до 3 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На машине
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
160 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    2 августа 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Экскурсия нам понравилась. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии. Летом в жаркий день экскурсия на машине было хорошим решением.
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
  • Г
    Гросу
    28 июля 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!
  • А
    Андрей
    16 июля 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная экскурсия, все понравилось!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
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    решили воспользоваться ознакомительной экскурсией со Светланой и не разочаровались! Помимо максимально интересной и познавательной информации, которая охватывала и исторические и социальные аспекты, мы познакомились с милым, профессиональным и тактичным человеком. Проведенное время со Светланой оказалось одним из самых запоминающимся в наших каникулах в Бухаресте!

  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Многоликий Бухарест
    Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
  • К
    Кирилл
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
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    Стелла показала город, рассказала о нем и о стране. Было довольно увлекательно и интересно👌🏻время пролетело быстро. Но самое главное, что получаешь взгляд на город со стороны человека, который его знает и любит👌🏻Спасибо, Стелла!

  • О
    Олеся
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в августе 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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