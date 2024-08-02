E Evgeny Бухарест: самое главное за 3 часа Экскурсия нам понравилась. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии. Летом в жаркий день экскурсия на машине было хорошим решением.

И Ирина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!

Г Гросу Бухарест: самое главное за 3 часа Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!

А Андрей Бухарест: самое главное за 3 часа Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!

А Анна Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Отличная экскурсия, все понравилось!

Е Елена Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше решили воспользоваться ознакомительной экскурсией со Светланой и не разочаровались! Помимо максимально интересной и познавательной информации, которая охватывала и исторические и социальные аспекты, мы познакомились с милым, профессиональным и тактичным человеком. Проведенное время со Светланой оказалось одним из самых запоминающимся в наших каникулах в Бухаресте! В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки

Н Николай Многоликий Бухарест Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.

К Кирилл Многоликий Бухарест читать дальше Стелла показала город, рассказала о нем и о стране. Было довольно увлекательно и интересно👌🏻время пролетело быстро. Но самое главное, что получаешь взгляд на город со стороны человека, который его знает и любит👌🏻Спасибо, Стелла! Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.