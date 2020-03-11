16 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Добро пожаловать в Бухарест!

Увидеть все достопримечательности Старого города и услышать их историю на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Piata Unirii
  • Заказать экскурсию

85 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Мария – Гид в Бухаресте
«Город радости», «Париж Восточной Европы» и «место, которое любил Влад Дракула» — все это о Бухаресте.

Я расскажу о хитром переплетении эпох и национальностей в румынской столице, помогу найти в ней элементы православной Византии, Советского Союза, утонченной Западной Европы и Османской империи.

А главное — поделюсь историями, которых нет в путеводителях, и раскрою истинную душу Бухареста!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!

Что вас ожидает

Бухарест — история и легенды
В Старом городе вы зайдете во двор Манука, церковь Ставрополеос и единственную Русскую церковь. Узнаете, при каких обстоятельствах была построена площадь Унирии, и почему румыны называют графа Дракулу «крестным отцом Бухареста». Кроме того, рассмотрите здание банка, первой румынской биржи и услышите, за что дворец Парламента был трижды занесен в книгу рекордов Гиннеса.

О Бухаресте увлекательно!
Я не только познакомлю вас с главными архитектурными памятниками Бухареста, но и помогу прочувствовать его многовековую историю: влияние Османской империи, монархии и коммунистического режима. Экскурсия носит интерактивный характер, чтобы вы не просто увидели город, но и действительно осознали, почему он именно такой: порой красивый, а иногда непонятный и странный.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает встречи в отеле
  • Если вы хотите зайти в здание Парламента, пожалуйста, заранее забронируйте посещение на его сайте и сообщите об этом в переписке
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Piata Unirii.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я живу и работаю в Бухаресте. В России очень мало знают о Румынии и о Бухаресте. Честно говоря, я сама ничего не знала об этой стране, пока не переехала. Теперь я хорошо ее изучила и с большим удовольствием поделюсь накопленной информацией и опытом с вами. Я очень надеюсь, что вам понравится Бухарест и моя экскурсия положит начало увлекательному исследованию Румынии.
Напишите мне

16 отзывов оставили туристы

11 марта 2020
Были в марте на экскурсии с Марией. Нам понравилось. Маша очень интересно все рассказывала. Не смотря на то, что мы были с двумя детьми, которые разбегались в разные стороны), Мария как могла пыталась заинтересовать детей)). Время пролетело быстро. Маше огромное спасибо за экскурсию!!! Tripster вы лучшие!
8 марта 2020
Всё очень понравилось. Экскурсия очень душевная, при этом подано очень много информации. Гид Мария - очень приятная девушка. Рекомендую в качестве знакомства с Бухарестом. Город стоит того, чтобы здесь побывать и составить личное мнение о румынах и Румынии. P. S. Ходить придётся много, но оно того стоит
22 февраля 2020
Прошли по тропам старого города с Марией, ее рассказ был очень познавательным, спасибо!!! Пешая экскурсия длится 2-2, 5 часа. Рекомендую!!!
9 февраля 2020
Рекомендую. Отличный гид. Интересно дает сложную информацию. Интересный маршрут. Без нее точно бы не увидела столько красивых зданий. Грамотная речь. Хорошо поставленный голос. Закажите экскурсию и наслаждайтесь городом. Мария! Спасибо за великолепную экскурсию!
26 января 2020
+
26 января 2020
Спасибо огромное за такую интересную экскурсию! Мария умница, красавица.. Везде все показала, рассказала.. Все очень грамотно и интересно!! Я провела отлично время! Спасибо огромное!! Всем рекомендую!!
1 декабря 2019
Город мне не очень. А Маша - молодец!
6 ноября 2019
Здравствуйте! Отмечала девичник в Бухаресте и, чтобы не увязнуть в барах и ресторанах города, решили с девочками взять экскурсию и немного узнать о достопримечательностях. На сайте было всего два русскоговорящих гида, выбор был труден, но мы не прогадали. Обратились на Маше! К сожалению (потом выяснилось, поступили как настоящие румыны) мы опоздали на встречу (Маша, извини еще раз) Встретила нас обворожительная, улыбчивая девушка. Очень общительная, готовая ответить на все наши вопросы. Знаете, что подкупило - наличие у нее фотографий!!!!!! Про что бы она не рассказывала, она обязательно показывала на фото: как было, как стало, как выглядел тот или иной персонаж. Очень интересно и не перегружено историческими датами, зато с захватывающими историями из личной и публичной жизни, прошла наша экскурсия. По пути нашего следования мы зашли в кафе, чтобы немного согреться, это было неспешно и очень познавательно (за бутылочкой вина рассказала нам про местные обычаи, свадьбы(до сих пор забыть не могу:))))) Прогуливаясь по городу и увидев площадку с живой музыкой все вместе танцевали. 4 часа пролетели как одна минута. Спасибо еще раз огромное нашей прекрасной, зажигательной, очаровательной Марии за столь увлекательное путешествие в историю Румынии.
15 октября 2019
В Бухаресте были по делам. Мы всегда берем экскурсию в первый приезд. Так проще понять страну и сложить свои впечатления. Да и просто интересно. Экскурсию однозначно рекомендую. Вопросов к Марии нет. Все грамотно, профессионально и позитивно. Страна полна контрастов, но это уже совсем другая история )
14 октября 2019
Мария прирожденный гид. У нас была молодежная группа, которая в других городах думала как убежать от экскурсии, но Марию все слушали с открытыми ртами. Она великолепный рассказчик с эмоциями, шутками. Всем рекомендую. БРАВО, Мария!!!!!
Ещё 6 отзывов

Обзорные экскурсии в Бухаресте

Бухарест — «маленький Париж» Восточной ЕвропыБухарест — «маленький Париж» Восточной ЕвропыБухарест — «маленький Париж» Восточной Европы
85 за экскурсию
2.5 часа
12 отзывов
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
Когда-то из Бухареста хотели сделать копию Парижа, после мировых войн —копию Москвы, но всё же румынская столица сумела сохранить своё лицо и особенную атмосферу. На обзорной экскурсии вы прочувствуете архитектурные контрасты города и откроете ключевые страницы его истории. Мы поговорим о диктаторе Чаушеску и князе Владе Дракуле, рассмотрим старинные дворцы и площади, хранящие воспоминания о революции. В результате вы получите полное представление об истории и культуре Бухареста с первого упоминания о городе до его современных реалий.
Многоликий БухарестМноголикий БухарестМноголикий Бухарест
120 за экскурсию
3.5 часа
Увидеть «визитные карточки» города и посетить роскошный дворец Чаушеску с профессиональным гидом
Приглашаю прожить вместе один столичный румынский день! Вы посмотрите на Бухарест глазами местного жителя, ощутите царящую здесь гармонию разных эпох и раскроете секреты президентской четы Чаушеску в принадлежавшем им дворце. А я расскажу о румынской столице самое интересное и помогу понять ее жизнь изнутри.

Выбирайте и другие экскурсии в Бухаресте

ПешкомВсеОбзорныеИндивидуальныеНа автомобилеЗа городом
85 за экскурсию
Заказать экскурсию