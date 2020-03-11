16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Бухарест — история и легенды

В Старом городе вы зайдете во двор Манука, церковь Ставрополеос и единственную Русскую церковь. Узнаете, при каких обстоятельствах была построена площадь Унирии, и почему румыны называют графа Дракулу «крестным отцом Бухареста». Кроме того, рассмотрите здание банка, первой румынской биржи и услышите, за что дворец Парламента был трижды занесен в книгу рекордов Гиннеса.

О Бухаресте увлекательно!

Я не только познакомлю вас с главными архитектурными памятниками Бухареста, но и помогу прочувствовать его многовековую историю: влияние Османской империи, монархии и коммунистического режима. Экскурсия носит интерактивный характер, чтобы вы не просто увидели город, но и действительно осознали, почему он именно такой: порой красивый, а иногда непонятный и странный.