Всё о Дробета-Турну-Северине

Полезная информация о Дробета-Турну-Северине

Что нужно знать о Дробета-Турну-Северине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дробета-Турну-Северине
07:1648
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаДробета-Турну-Северин
По-английскиDrobeta-Turnu Severin
Столица регионаДробета-Турну-Северин является столицей региона
Население города102 346 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота61 м. от уровня моря

Где находится Дробета-Турну-Северин на карте