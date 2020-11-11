Как добраться до Клужа на самолёте
В Клуже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Avram Iancu Cluj International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Клужа
- Клуж-Напока CLJAvram Iancu Cluj International Airport
Самые дешёвые билеты в Клуж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 070
|55м
|06.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|1 272
|2ч 15м
|07.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 309
|2ч 40м
|21.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 365
|2ч 35м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 821
|14ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 908
|27ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|2 043
|1ч 50м
|18.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|2 089
|2ч
|23.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 133
|23ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 140
|6ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 205
|27ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 557
|27ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 639
|14ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 725
|26ч 20м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 925
|4ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 965
|24ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 980
|24ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 998
|22ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 004
|22ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 056
|42ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 095
|45ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 165
|38ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 179
|14ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 190
|10ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 229
|10ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 542
|28ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бой Маре
|3 642
|23ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 719
|22ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|3 724
|27ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇪🇸Сарагосы
|3 909
|27ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 979
|21ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 555
|23ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇫🇮Турку
|5 280
|36ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|5 359
|19ч 15м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 365
|14ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 594
|15ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|5 633
|14ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 055
|36ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|6 194
|47ч 5м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|6 553
|31ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 969
|30ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|7 439
|28ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|7 477
|41ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|8 979
|42ч 35м (⇵1)
|28.07.2021
|из 🇺🇦Одессы
|9 022
|34ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|9 197
|23ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|9 309
|25ч 20м (⇵2)
|28.07.2021
|из 🇺🇦Херсона
|9 819
|35ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Грац
|12 512
|34ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|18 293
|22ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|23 067
|16ч 42м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|24 104
|46ч 40м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Форт Майерса
|30 936
|45ч 49м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇺🇸Лебанона
|67 176
|21ч 55м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|185 519
|14ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Клужа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клужа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Дортмунд, Дублин, Базель и Лондон
- 26.11.202002.12.2020
- 15.10.202018.10.2020
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