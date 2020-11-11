Летим в Клуж

Как добраться до Клужа на самолёте

В Клуже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Avram Iancu Cluj International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Клужа

  1. Клуж-Напока CLJ
    Avram Iancu Cluj International Airport

Самые дешёвые билеты в Клуж из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 07055м
06.11.2020из 🇫🇷Лиона1 2722ч 15м
07.11.2020из 🇬🇧Лондона1 3092ч 40м
21.10.2020из 🇫🇷Парижа1 3652ч 35м
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 82114ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Милана1 90827ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга2 0431ч 50м
18.10.2020из 🇸🇪Мальмё2 089
23.10.2020из 🇪🇪Таллина2 13323ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇪Дублина2 1406ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇦🇹Вены2 20527ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Рима2 55727ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 63914ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Венеции2 72526ч 20м (⇵2)
16.12.2020из 🇧🇪Брюсселя2 9254ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 96524ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 98024ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇳🇱Эйндховена2 99822ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇩🇰Копенгагена3 00422ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Берлина3 05642ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇧🇬Софии3 09545ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Киева3 16538ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Валенсии3 17914ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇹Болоньи3 19010ч 20м (⇵1)
05.12.2020из 🇩🇰Биллунн3 22910ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Кёльна3 54228ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇴Бой Маре3 64223ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 71922ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇪Меммингена3 72427ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇪🇸Сарагосы3 90927ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇫🇷Марселя3 97921ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇨🇭Женевы4 55523ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇫🇮Турку5 28036ч (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Вероны5 35919ч 15м (⇵1)
05.12.2020из 🇨🇭Цюриха5 36514ч (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 59415ч 45м (⇵1)
29.10.2020из 🇬🇧Белфаста5 63314ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Москвы6 05536ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇨🇾Ларнаки6 19447ч 5м (⇵2)
21.12.2020из 🇬🇧Донкастера6 55331ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 96930ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇬🇷Крита7 43928ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Волгограда7 47741ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇸Белграда8 97942ч 35м (⇵1)
28.07.2021из 🇺🇦Одессы9 02234ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇷Афин9 19723ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇷Родоса9 30925ч 20м (⇵2)
28.07.2021из 🇺🇦Херсона9 81935ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇹Грац12 51234ч (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Мюнхена18 29322ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Чикаго23 06716ч 42м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Майами24 10446ч 40м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Форт Майерса30 93645ч 49м (⇵2)
10.02.2021из 🇺🇸Лебанона67 17621ч 55м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла185 51914ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клужа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Дортмунд, Дублин, Базель и Лондон

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Клужа