Как добраться до Констанцы на самолёте
В Констанце 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kogalniceanu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Констанцы
- Михаил Когэлничану CNDKogalniceanu Airport
Самые дешёвые билеты в Констанцу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 361
|25ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 371
|51ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|5 609
|30ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 694
|30ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 806
|26ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|7 371
|41ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|7 720
|50ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|8 013
|34ч 50м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|8 488
|43ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 509
|22ч 20м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|15 297
|45ч 10м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|15 692
|15ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|19 755
|38ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|20 081
|51ч (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇰🇿Алматы
|41 331
|32ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Констанцы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Констанцы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Клуж и Стамбул
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