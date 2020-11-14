Летим в Констанцу

Как добраться до Констанцы на самолёте

В Констанце 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kogalniceanu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Констанцы

  1. Михаил Когэлничану CND
    Kogalniceanu Airport

Самые дешёвые билеты в Констанцу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.11.2020из 🇫🇷Парижа4 36125ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇪Стокгольм5 37151ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇴Бухареста5 60930ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Москвы6 69430ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула6 80626ч 20м (⇵1)
24.10.2020из 🇫🇷Тулузы7 37141ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга7 72050ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Воронежа8 01334ч 50м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка8 48843ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 50922ч 20м (⇵1)
05.01.2021из 🇷🇺Тюмени15 29745ч 10м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇦Киева15 69215ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Запорожье19 75538ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Новосибирска20 08151ч (⇵2)
01.07.2021из 🇰🇿Алматы41 33132ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Констанцы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Клуж и Стамбул

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