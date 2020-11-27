Как добраться до Крайовы на самолёте
В Крайове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Craiova Airport» вам не избежать
Список аэропортов Крайовы
- Крайова CRACraiova Airport
Самые дешёвые билеты в Крайову из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|1 635
|2ч 25м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 634
|24ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Севильи
|3 133
|14ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 265
|40ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 633
|41ч 10м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 643
|21ч 40м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇩🇪Дортмунда
|4 814
|51ч 30м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 905
|28ч 35м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 076
|33ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 109
|14ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|5 481
|22ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Крайовы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Крайовы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья и Париж
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону