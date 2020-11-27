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Как добраться до Крайовы на самолёте

В Крайове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Craiova Airport» вам не избежать

Список аэропортов Крайовы

  1. Крайова CRA
    Craiova Airport

Самые дешёвые билеты в Крайову из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.11.2020из 🇩🇪Кёльна1 6352ч 25м
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 63424ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇪🇸Севильи3 13314ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Барселоны3 26540ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 63341ч 10м (⇵2)
13.11.2020из 🇫🇷Парижа4 64321ч 40м (⇵2)
11.01.2021из 🇩🇪Дортмунда4 81451ч 30м (⇵2)
24.12.2020из 🇷🇴Бухареста4 90528ч 35м (⇵1)
29.11.2020из 🇺🇦Киева5 07633ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇬🇧Лондона5 10914ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси5 48122ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Крайовы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья и Париж

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Крайовы