Полезная информация о Меркуря-Чуке
Что нужно знать о Меркуря-Чуке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меркуря-Чуке
07:1715
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Меркуря-Чук
|По-английски
|Miercurea-Ciuc
|Столица региона
|Меркуря-Чук является столицей региона
|Население города
|41 282 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|653 м. от уровня моря