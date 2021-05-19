Всё о Меркуря-Чуке

Полезная информация о Меркуря-Чуке

Что нужно знать о Меркуря-Чуке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меркуря-Чуке
07:1715
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаМеркуря-Чук
По-английскиMiercurea-Ciuc
Столица регионаМеркуря-Чук является столицей региона
Население города41 282 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота653 м. от уровня моря

Где находится Меркуря-Чук на карте