Полезная информация о Рымнику-Вылче
Что нужно знать о Рымнику-Вылче: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рымнику-Вылче
07:1727
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Рымнику-Вылча
|По-английски
|Ramnicu Valcea
|Столица региона
|Рымнику-Вылча является столицей региона
|Население города
|107 558 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|237 м. от уровня моря