Всё о Рымнику-Вылче

Полезная информация о Рымнику-Вылче

Что нужно знать о Рымнику-Вылче: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рымнику-Вылче
07:1727
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаРымнику-Вылча
По-английскиRamnicu Valcea
Столица регионаРымнику-Вылча является столицей региона
Население города107 558 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота237 м. от уровня моря

Где находится Рымнику-Вылча на карте