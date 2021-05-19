Всё о Сфэнту-Георге

Полезная информация о Сфэнту-Георге

Что нужно знать о Сфэнту-Георге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сфэнту-Георге
07:1733
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаСфэнту-Георг
По-английскиSfantu Gheorghe
Столица регионаСфэнту-Георг является столицей региона
Население города60 677 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота552 м. от уровня моря

Где находится Сфэнту-Георг на карте