Полезная информация о Сфэнту-Георге
Что нужно знать о Сфэнту-Георге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сфэнту-Георге
07:1733
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Сфэнту-Георг
|По-английски
|Sfantu Gheorghe
|Столица региона
|Сфэнту-Георг является столицей региона
|Население города
|60 677 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|552 м. от уровня моря