Как добраться до Сибиу на самолёте
В Сибиу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sibiu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сибиу
- Сибиу SBZSibiu Airport
Самые дешёвые билеты в Сибиу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 089
|2ч 15м
|27.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 445
|18ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 543
|18ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|2 928
|1ч 55м
|26.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 361
|30ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|3 367
|13ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 580
|32ч 30м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|5 041
|14ч (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 092
|29ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 282
|23ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 454
|42ч 25м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 733
|14ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 449
|29ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|6 539
|1ч 55м
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 850
|53ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Пескары
|7 462
|33ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|8 340
|29ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 588
|27ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|9 282
|29ч 35м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|11 520
|34ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|38 920
|49ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сибиу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сибиу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Миконос, Лахор и Лондон
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