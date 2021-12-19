Все экскурсии и мероприятия в Сибиу
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€26
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Перевал Сибиу
Совершите экскурсию с гидом по Сибиу и узнайте о его увлекательной истории и культуре
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Экскурсия по Брукентальскому дворцу + Сибиу
Посетите старейший музей Румынии и посмотрите лучшие достопримечательности Сибиу
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сибиу – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сибиу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Румынии на 📅 декабрь, январь и февраль