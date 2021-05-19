Всё о Слободзее

Полезная информация о Слободзее

Что нужно знать о Слободзее: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Слободзее
07:1745
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаСлободзея
По-английскиSlobozia
Столица регионаСлободзея является столицей региона
Население города52 710 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Слободзея на карте