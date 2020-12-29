Как добраться до Сучавы на самолёте
В Сучаве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Suceava Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сучавы
- Сучава SCVSuceava Airport
Самые дешёвые билеты в Сучаву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 059
|2ч 5м
|22.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 995
|8ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 096
|2ч 25м
|30.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|2 630
|11ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 634
|34ч 10м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|3 179
|10ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 747
|23ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 798
|37ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|3 831
|31ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 906
|35ч 30м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|4 005
|36ч 25м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|4 360
|39ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|4 483
|10ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 626
|44ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 632
|46ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 669
|25ч 30м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|4 692
|33ч 40м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|4 773
|43ч 40м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|4 824
|19ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 202
|36ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 676
|49ч 50м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|5 925
|18ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|5 955
|12ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|6 351
|17ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|6 643
|35ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|6 997
|36ч (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 720
|45ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сучавы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сучавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Донкастер, Лондон, Москва и Тенерифе
- 06.12.202013.12.2020
- 14.10.202025.10.2020
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