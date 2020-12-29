Летим в Сучаву

Как добраться до Сучавы на самолёте

В Сучаве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Suceava Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сучавы

  1. Сучава SCV
    Suceava Airport

Самые дешёвые билеты в Сучаву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.12.2020из 🇮🇹Болоньи1 0592ч 5м
22.11.2020из 🇮🇹Палермо1 9958ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Дортмунда2 0962ч 25м
30.01.2021из 🇬🇧Лондона2 63011ч (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇹Рима2 63434ч 10м (⇵2)
30.12.2020из 🇮🇹Милана3 17910ч 10м (⇵1)
28.12.2020из 🇧🇪Брюсселя3 74723ч 35м (⇵1)
15.12.2020из 🇩🇪Берлина3 79837ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇲🇹Валлетты3 83131ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇪🇸Мадрида3 90635ч 30м (⇵2)
18.12.2020из 🇵🇹Порту4 00536ч 25м (⇵2)
04.12.2020из 🇩🇪Меммингена4 36039ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇪Дублина4 48310ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇹Вены4 62644ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇳🇱Амстердама4 63246ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Парижа4 66925ч 30м (⇵2)
29.12.2020из 🇮🇹Неаполя4 69233ч 40м (⇵2)
06.12.2020из 🇩🇰Биллунн4 77343ч 40м (⇵2)
05.12.2020из 🇮🇸Рейкьявика4 82419ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇵🇹Лиссабона5 20236ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Венеции5 67649ч 50м (⇵2)
19.12.2020из 🇳🇱Эйндховена5 92518ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Аликанте5 95512ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇫🇷Лиона6 35117ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Донкастера6 64335ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇫🇷Тулузы6 99736ч (⇵2)
31.12.2020из 🇩🇪Гамбурга7 72045ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сучавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Донкастер, Лондон, Москва и Тенерифе

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