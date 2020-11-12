Как добраться до Тыргу-Муреша на самолёте
В Тыргу-Муреше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Transilvania» вам не избежать
Список аэропортов Тыргу-Муреша
- Тиргу Мерес TGMTransilvania
Самые дешёвые билеты в Тыргу-Муреш из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 176
|27ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|4 451
|43ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|5 013
|14ч 10м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 534
|38ч 35м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|14 379
|19ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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