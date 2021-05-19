Всё о Тыргу-Жиу

Полезная информация о Тыргу-Жиу

Что нужно знать о Тыргу-Жиу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тыргу-Жиу
07:1757
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаТыргу-Жиу
По-английскиTargu Jiu
Столица регионаТыргу-Жиу является столицей региона
Население города97 179 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота212 м. от уровня моря

Где находится Тыргу-Жиу на карте