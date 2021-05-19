Полезная информация о Тыргу-Жиу
Что нужно знать о Тыргу-Жиу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тыргу-Жиу
07:1757
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Тыргу-Жиу
|По-английски
|Targu Jiu
|Столица региона
|Тыргу-Жиу является столицей региона
|Население города
|97 179 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|212 м. от уровня моря