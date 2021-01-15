Летим в Яссы

Как добраться до Яссы на самолёте

В Яссы 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iasi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Яссы

  1. Яссы IAS
    Iasi Airport

Самые дешёвые билеты в Яссы из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.01.2021из 🇳🇱Эйндховена1 2212ч 35м
07.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 2372ч 40м
08.11.2020из 🇮🇹Болоньи1 5912ч 10м
18.10.2020из 🇬🇧Ливерпуля1 6113ч 20м
29.11.2020из 🇮🇹Катании1 8207ч 40м (⇵1)
09.12.2020из 🇪🇸Барселоны1 8223ч 20м
21.10.2020из 🇮🇹Милана1 99822ч 55м (⇵1)
26.10.2020из 🇨🇿Праги2 0325ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 03655м
10.12.2020из 🇩🇪Мюнхена2 0892ч 5м
31.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 2252ч 25м
15.10.2020из 🇵🇹Фару2 54319ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇧Лондона2 6223ч 5м
06.12.2020из 🇫🇷Парижа2 7242ч 50м
13.11.2020из 🇮🇪Дублина2 81617ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇩🇰Биллунн3 05127ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇲🇹Валлетты3 18110ч 15м (⇵1)
04.12.2020из 🇮🇹Неаполя3 18517ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки3 36026ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇷Афин3 38128ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 50214ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Малаги3 63317ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 73134ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 88336ч (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇧Манчестера3 91628ч 55м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Гамбурга3 91827ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇰Копенгагена3 99737ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Донкастера4 17317ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Вероны4 18616ч 20м (⇵1)
02.12.2020из 🇫🇷Марселя4 26930ч 55м (⇵2)
14.11.2020из 🇨🇭Женевы4 3688ч 55м (⇵1)
22.11.2020из Бейливика офа Джерси4 37119ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇧🇬Софии4 39315ч (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇹Венеции4 72450ч (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇸Севильи4 90522ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 93435ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 08626ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна5 18052ч (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Берлина5 18921ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇸Бильбао5 54021ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы5 73223ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва6 03242ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Штутгарта6 08928ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Хереса-де-лы-Фронтеры6 44946ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Салоников6 99424ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Турина7 26618ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Валенсии7 28243ч 45м (⇵2)
20.12.2020из 🇬🇧Бирмингема7 31331ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи8 16634ч 40м (⇵2)
17.12.2020из 🇫🇷Лиона8 17336ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇧Ньюкасла8 42232ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇫🇮Хельсинки8 44447ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Бодрума9 09939ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Новосибирска9 98234ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇦Надора15 99146ч (⇵2)
24.11.2020из 🇫🇮Ваасы22 10831ч 5м (⇵2)
25.11.2020из 🇫🇮Турку28 17321ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека28 92243ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇲Еревана35 01021ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇵🇭Манилы47 05734ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Яссы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Брюссель, Бухарест, Стамбул и Лондон

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Яссы