Как добраться до Яссы на самолёте
В Яссы 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iasi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Яссы
- Яссы IASIasi Airport
Самые дешёвые билеты в Яссы из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.01.2021
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 221
|2ч 35м
|07.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 237
|2ч 40м
|08.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 591
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|1 611
|3ч 20м
|29.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 820
|7ч 40м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 822
|3ч 20м
|21.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 998
|22ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 032
|5ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 036
|55м
|10.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|2 089
|2ч 5м
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 225
|2ч 25м
|15.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 543
|19ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 622
|3ч 5м
|06.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 724
|2ч 50м
|13.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 816
|17ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 051
|27ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|3 181
|10ч 15м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 185
|17ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|3 360
|26ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 381
|28ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 502
|14ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 633
|17ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 731
|34ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 883
|36ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 916
|28ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 918
|27ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 997
|37ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|4 173
|17ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|4 186
|16ч 20м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇫🇷Марселя
|4 269
|30ч 55м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 368
|8ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из Бейливика офа Джерси
|4 371
|19ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 393
|15ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 724
|50ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Севильи
|4 905
|22ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 934
|35ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 086
|26ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 180
|52ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 189
|21ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|5 540
|21ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 732
|23ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 032
|42ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|6 089
|28ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Хереса-де-лы-Фронтеры
|6 449
|46ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|6 994
|24ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|7 266
|18ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|7 282
|43ч 45м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|7 313
|31ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|8 166
|34ч 40м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|8 173
|36ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|8 422
|32ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|8 444
|47ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|9 099
|39ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 982
|34ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇦Надора
|15 991
|46ч (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇫🇮Ваасы
|22 108
|31ч 5м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇫🇮Турку
|28 173
|21ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|28 922
|43ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|35 010
|21ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|47 057
|34ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Яссы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Яссы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Брюссель, Бухарест, Стамбул и Лондон
- 06.11.202009.11.2020
- 11.11.202013.11.2020
- 01.11.202001.01.2021
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