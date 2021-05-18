Полезная информация об Ачуачапане
Что нужно знать об Ачуачапане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ачуачапане
22:1815
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇻 Сальвадор
|Название города
|Ачуачапан
|По-английски
|Ahuachapan
|Столица региона
|Ачуачапан является столицей региона
|Население города
|34 102 чел.
|Часовой пояс
|America/El_Salvador
|Средняя высота
|796 м. от уровня моря