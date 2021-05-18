Всё о Чалатенанго

Полезная информация о Чалатенанго

Что нужно знать о Чалатенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чалатенанго
22:1827
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаЧалатенанго
По-английскиChalatenango
Столица регионаЧалатенанго является столицей региона
Население города19 364 чел.
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота406 м. от уровня моря

Где находится Чалатенанго на карте