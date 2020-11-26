Летим в Сан-Сальвадор

Как добраться до Сан-Сальвадора на самолёте

В Сан-Сальвадоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Salvador International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сан-Сальвадора

  1. Сан-Сальвадор SAL
    El Salvador International Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Сальвадор из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.11.2020из 🇺🇸Майами3 3052ч 44м
27.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка3 5687ч 7м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Атланты3 7596ч 7м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Хьюстона3 85817ч 7м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла4 5942ч 37м
25.10.2020из 🇺🇸Тампы5 4116ч 32м (⇵1)
05.11.2020из 🇺🇸Далласа5 4116ч 37м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Чикаго5 5716ч 37м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇸Балтимора6 4744ч 25м
17.02.2021из 🇬🇹Гватемалы7 06152м
22.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса7 39311ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Шарлотт7 67723ч 1м (⇵2)
26.01.2021из 🇺🇸Нового Орлеана8 1897ч 57м (⇵1)
10.12.2020из 🇺🇸Саванны8 45122ч 8м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇸Вашингтона8 48219ч 37м (⇵1)
17.02.2021из 🇲🇽Канкуна8 61922ч 16м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇸Канзас-Сити9 05927ч 2м (⇵2)
02.03.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса9 14210ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Талсы9 26724ч 12м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇷Сан-Хосе10 10422ч 47м (⇵1)
26.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга10 64228ч 9м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Гринвилла11 59221ч 42м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса11 59511ч 57м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Сан-Франциско12 04933ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇦Панамы12 99610ч 38м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇽Мехико13 0922ч 10м
30.10.2020из 🇺🇸Сан-Хосе13 30446ч 47м (⇵2)
09.12.2020из 🇺🇸Окленда13 34916ч 33м (⇵2)
05.11.2020из 🇵🇪Лимы13 56812ч 38м (⇵1)
12.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго14 98516ч 13м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇸Сиэтла18 39119ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇲🇽Оахаки18 44925ч 25м (⇵1)
02.03.2021из 🇺🇸Онтарио18 89912ч 15м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇸Гранда-Джанкшена20 49620ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇽Мериды20 49612ч 20м (⇵1)
20.01.2021из 🇧🇷Сан-Паулу20 87126ч 34м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити22 03116ч 50м (⇵1)
17.12.2020из 🇺🇸Ричмонда22 93425ч 26м (⇵1)
17.12.2020из 🇺🇸Омахи24 2676ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро24 27819ч 17м (⇵2)
05.02.2021из 🇷🇺Москвы25 02251ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇱Сантьяго25 08123ч 21м (⇵2)
26.12.2020из 🇨🇭Женевы29 13641ч 1м (⇵2)
04.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне29 88832ч 17м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Гамбурга32 10922ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Денвера32 34042ч 29м (⇵2)
06.05.2021из 🇧🇷Бразилиа34 04026ч 35м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇸Эверетт36 62714ч 15м (⇵2)
21.09.2021из 🇨🇴Боготы37 543 (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа39 46643ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса43 52538ч 26м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇧Бейрута51 43642ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Киева54 88048ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇱🇻Риги55 28059ч 55м (⇵2)
12.12.2020из 🇧🇾Минска58 45551ч 42м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Воронежа68 07251ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Калининграда91 66530ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Сальвадора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Франкфурт-на-Майне, Хьюстон, Лос-Анджелес, Мадрид и Мехико

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Сальвадора