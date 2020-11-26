Как добраться до Сан-Сальвадора на самолёте
В Сан-Сальвадоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Salvador International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Сальвадора
- Сан-Сальвадор SALEl Salvador International Airport
Самые дешёвые билеты в Сан-Сальвадор из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|3 305
|2ч 44м
|27.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|3 568
|7ч 7м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|3 759
|6ч 7м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|3 858
|17ч 7м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|4 594
|2ч 37м
|25.10.2020
|из 🇺🇸Тампы
|5 411
|6ч 32м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|5 411
|6ч 37м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|5 571
|6ч 37м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|6 474
|4ч 25м
|17.02.2021
|из 🇬🇹Гватемалы
|7 061
|52м
|22.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|7 393
|11ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|7 677
|23ч 1м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|8 189
|7ч 57м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Саванны
|8 451
|22ч 8м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|8 482
|19ч 37м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|8 619
|22ч 16м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|9 059
|27ч 2м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|9 142
|10ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Талсы
|9 267
|24ч 12м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|10 104
|22ч 47м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|10 642
|28ч 9м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|11 592
|21ч 42м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|11 595
|11ч 57м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|12 049
|33ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇦Панамы
|12 996
|10ч 38м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|13 092
|2ч 10м
|30.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Хосе
|13 304
|46ч 47м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇺🇸Окленда
|13 349
|16ч 33м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇵🇪Лимы
|13 568
|12ч 38м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|14 985
|16ч 13м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|18 391
|19ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|18 449
|25ч 25м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|18 899
|12ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇸Гранда-Джанкшена
|20 496
|20ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇽Мериды
|20 496
|12ч 20м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|20 871
|26ч 34м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|22 031
|16ч 50м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Ричмонда
|22 934
|25ч 26м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Омахи
|24 267
|6ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|24 278
|19ч 17м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 022
|51ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|25 081
|23ч 21м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|29 136
|41ч 1м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|29 888
|32ч 17м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|32 109
|22ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|32 340
|42ч 29м (⇵2)
|06.05.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|34 040
|26ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|36 627
|14ч 15м (⇵2)
|21.09.2021
|из 🇨🇴Боготы
|37 543
|7ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|39 466
|43ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|43 525
|38ч 26м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|51 436
|42ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|54 880
|48ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|55 280
|59ч 55м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|58 455
|51ч 42м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|68 072
|51ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|91 665
|30ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Сальвадора
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Сальвадора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Франкфурт-на-Майне, Хьюстон, Лос-Анджелес, Мадрид и Мехико
- 05.12.202027.12.2020
- 22.10.202003.11.2020
- 01.11.202030.11.2020
- 13.11.202004.12.2020
- 05.11.202016.12.2020
- 16.11.202011.01.2021
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