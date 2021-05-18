Всё о Санта-Ане

Полезная информация о Санта-Ане

Что нужно знать о Санта-Ане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Ане
22:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаСанта-Ана
По-английскиSanta Ana
Столица регионаСанта-Ана является столицей региона
Население города176 661 чел.
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота649 м. от уровня моря

Где находится Санта-Ана на карте