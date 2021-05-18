Полезная информация о Санта-Ане
Что нужно знать о Санта-Ане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Ане
22:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇻 Сальвадор
|Название города
|Санта-Ана
|По-английски
|Santa Ana
|Столица региона
|Санта-Ана является столицей региона
|Население города
|176 661 чел.
|Часовой пояс
|America/El_Salvador
|Средняя высота
|649 м. от уровня моря