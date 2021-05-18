Всё о Нуэва-Сан-Сальвадоре

Полезная информация о Нуэва-Сан-Сальвадоре

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Местное время в Нуэва-Сан-Сальвадоре
22:1916
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаНуэва-Сан-Сальвадор
По-английскиSanta Tecla
Столица регионаНуэва-Сан-Сальвадор является столицей региона
Население города124 694 чел.
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота935 м. от уровня моря

Где находится Нуэва-Сан-Сальвадор на карте