Полезная информация о Нуэва-Сан-Сальвадоре
Что нужно знать о Нуэва-Сан-Сальвадоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нуэва-Сан-Сальвадоре
22:1916
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇻 Сальвадор
|Название города
|Нуэва-Сан-Сальвадор
|По-английски
|Santa Tecla
|Столица региона
|Нуэва-Сан-Сальвадор является столицей региона
|Население города
|124 694 чел.
|Часовой пояс
|America/El_Salvador
|Средняя высота
|935 м. от уровня моря