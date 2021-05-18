Всё о Сенсутепеке

Полезная информация о Сенсутепеке

Что нужно знать о Сенсутепеке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сенсутепеке
22:1922
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаСенсутепеке
По-английскиSensuntepeque
Столица регионаСенсутепеке является столицей региона
Население города20 386 чел.
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота734 м. от уровня моря

Где находится Сенсутепеке на карте