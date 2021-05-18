Полезная информация о Сенсутепеке
Что нужно знать о Сенсутепеке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сенсутепеке
22:1922
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇻 Сальвадор
|Название города
|Сенсутепеке
|По-английски
|Sensuntepeque
|Столица региона
|Сенсутепеке является столицей региона
|Население города
|20 386 чел.
|Часовой пояс
|America/El_Salvador
|Средняя высота
|734 м. от уровня моря