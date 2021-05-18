Всё о Сонсонате

Полезная информация о Сонсонате

Что нужно знать о Сонсонате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сонсонате
22:1927
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇻 Сальвадор
Название городаСонсонате
По-английскиSonsonate
Столица регионаСонсонате является столицей региона
Население города59 468 чел.
Часовой поясAmerica/El_Salvador
Средняя высота235 м. от уровня моря

Где находится Сонсонате на карте