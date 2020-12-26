Как добраться до Апиа на самолёте
В Апиа 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Апиа
- Фалеоло APWFaleolo Airport
- Апиа FGIFagali I Airport
Самые дешёвые билеты в Апиу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.12.2020
|из 🇫🇯Нанди
|14 320
|1ч 55м
|25.12.2020
|из 🇳🇿Окленда
|17 902
|3ч 50м
|30.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|27 461
|43ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|77 595
|48ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|79 911
|46ч 15м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|92 151
|53ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону