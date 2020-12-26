Летим в Апиу

Как добраться до Апиа на самолёте

В Апиа 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Апиа

  1. Фалеоло APW
    Faleolo Airport
  2. Апиа FGI
    Fagali I Airport

Самые дешёвые билеты в Апиу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.12.2020из 🇫🇯Нанди14 3201ч 55м
25.12.2020из 🇳🇿Окленда17 9023ч 50м
30.11.2020из 🇦🇺Мельбурна27 46143ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇸🇬Сингапура77 59548ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇭Манилы79 91146ч 15м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы92 15153ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Апиа