Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сан-Марино
Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Сан-Марино: аудиоэкскурсия по древней земле свободы
Познакомиться ближе с самой маленькой и старейшей республикой в мире
Начало: Piazzale Lo Stradone
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€6 за всё до 10 чел.
