Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
«А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сан-Марино
Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом
«Если церкви будут открыты, мы сможем в них зайти»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Сан-Марино: аудиоэкскурсия по древней земле свободы
Познакомиться ближе с самой маленькой и старейшей республикой в мире
Начало: Piazzale Lo Stradone
«Базилика святого Марина — главный католический храм города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€6 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Марино в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Марино
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сан-Марино в декабре 2025
Сейчас в Сан-Марино в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 167. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Марино (Сан-Марино 🇸🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 21 ⭐ отзыв, цены от €6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сан-Марино. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль