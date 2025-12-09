Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Сан-Марино на русском языке, цены от €6. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Сан-Марино Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии «А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино» €167 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Сан-Марино Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом «Два монастыря 14 века: Святого Франциска и Святого Бирино» €80 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Сан-Марино: аудиоэкскурсия по древней земле свободы Познакомиться ближе с самой маленькой и старейшей республикой в мире Начало: Piazzale Lo Stradone «Базилика святого Марина — главный католический храм города» €6 за всё до 10 чел.

