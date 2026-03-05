Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Сан-Марино на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Сан-Марино Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии €167 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Сан-Марино Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом €80 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Сан-Марино: аудиоэкскурсия по древней земле свободы Познакомиться ближе с самой маленькой и старейшей республикой в мире Начало: Piazzale Lo Stradone €7 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сан-Марино

