4 отзыва оставили туристы

Вы увидите главные достопримечательности миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке. Я расскажу о культуре, истории, традициях Сан-Марино и помогу полюбить это волшебное место!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и символы Сан-Марино

Вы услышите, как образовалось крошечное государство и как ему удалось сохранять независимость на протяжении многих веков. Увидите все знаковые места Сан-Марино: дворец Правительства, площадь Свободы, средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино. Я расскажу, что характерно для политической жизни республики, почему ею управляют два капитана-регента и когда проходят выборы.

Сан-Марино сегодня

Вы рассмотрите не только исторические, но и современные достопримечательности Сан-Марино: скульптуру в память о трагедии Беслана и монумент, посвященный арбалетчикам, защитившим независимость государства. В завершение узнаете, почему Сан-Марино стал зоной такс-фри, и побалуете себя шопингом в многочисленных магазинах на холмистых живописных улочках.

Организационные детали