4 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Сан-Марино!

Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Виктория
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Виктория – Гид в Сан-Марино
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке.

Я расскажу о культуре, истории 📖, традициях Сан-Марино и помогу полюбить это волшебное место!
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!

Что вас ожидает

История и символы Сан-Марино
Вы услышите, как образовалось крошечное государство и как ему удалось сохранять независимость на протяжении многих веков. Увидите все знаковые места Сан-Марино: дворец Правительства, площадь Свободы, средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино. Я расскажу, что характерно для политической жизни республики, почему ею управляют два капитана-регента и когда проходят выборы.

Сан-Марино сегодня
Вы рассмотрите не только исторические, но и современные достопримечательности Сан-Марино: скульптуру в память о трагедии Беслана и монумент, посвященный арбалетчикам, защитившим независимость государства. В завершение узнаете, почему Сан-Марино стал зоной такс-фри, и побалуете себя шопингом в многочисленных магазинах на холмистых живописных улочках.

Организационные детали

  • По желанию, вы можете бесплатно поучаствовать в дегустации местных ликеров и вин. А также зайти в одну из старинных башен (4 евро)
  • Мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение музея пыток, курьезов или восковых фигур. Детали уточняйте в личном сообщении.
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
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4 отзыва оставили туристы

24 сентября 2019
Виктория-интересный эрудированный рассказчик и очень приятный человек с хорошим чувством юмора. Провела для нас обзорную экскурсию по Сан-Марино, нам очень понравилось!
29 августа 2019
Сан-Марино - чудо!!!! Благодарность Виктории за прекрасное путешествие в чудо!!!!
4 августа 2019
Отличная Экскурсия! Если Вы едите от Римини то лучше предусмотреть что то от укачивания! Так как ехать в горы по серпантину
11 июля 2019
Очень интересная и красивая страна и гооод. Было приятно услышать историю и интересные факты о ней. Все прошло динамично и очень хорошо.

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