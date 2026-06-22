4 отзыва оставили туристы

Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности миниатюрной страны, погуляете по уютным холмистым улочкам, насладитесь панорамой горных ландшафтов и ощутите себя в средневековой сказке. Я расскажу о культуре, истории, традициях Сан-Марино и помогу полюбить это волшебное место!
Вы услышите, как образовалось крошечное государство и как ему удалось сохранять независимость на протяжении многих веков. Увидите все знаковые места Сан-Марино: дворец Правительства, площадь Свободы, средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А еще посетите собор, где хранятся мощи святого Марино. Я расскажу, что характерно для политической жизни республики, почему ею управляют два капитана-регента и когда проходят выборы.
Сан-Марино сегодня
Вы рассмотрите не только исторические, но и современные достопримечательности Сан-Марино: скульптуру в память о трагедии Беслана и монумент, посвященный арбалетчикам, защитившим независимость государства. В завершение узнаете, почему Сан-Марино стал зоной такс-фри, и побалуете себя шопингом в многочисленных магазинах на холмистых живописных улочках.
Организационные детали
По желанию, вы можете бесплатно поучаствовать в дегустации местных ликеров и вин. А также зайти в одну из старинных башен (8 евро)
Мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение музея пыток, курьезов или восковых фигур. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сан-Марино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 646 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Большое спасибо Виктории за экскурсию в Сан Марино. Встретились на вокзале в Римини и поехали в Сан Марино, гид очень приятна в общении. В самом городке неспешная прогулка по самым знаковым местам с рассказами и историями о жизни маленького государства. Благодарю!
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Т
Татьяна
нам понравилось все, неспешно обошли все самые интересные места, узнали историю Сан Марино, получили советы по дальнейшему самостоятельному маршруту. Спасибо Виктории!
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Nataly
спасибо большое! все понравилось! 🥰
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Оксана
Виктория очень понравилась как гид и человек. отлично провели время. без гида в Сан Марино делать нечего:)
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Маргарита
все было очень интересно
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое!☺️
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Кристина
Спасибо за экскурсию! Приятная прогулка по Сан-Марино
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