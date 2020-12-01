24 отзыва оставили туристы

Кем управляется страна и как в ней решили проблему с питьевой водой
Почему Наполеон не захватил Сан-Марино вместе со всей Италией
Какой местный памятник связан с Россией и почему главный фонтан ⛲ города построен американцами
Сколько лет нужно ждать, чтобы получить местное гражданство
За 1, 5 часа я покажу вам все главные достопримечательности 🏛️ Сан-Марино: площадь Свободы, дворец Правительства, тропу Ведьм и средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А также посоветую, в какие музеи 🖼 сходить и где вкусно поесть, продегустировать местные ликеры и купить коллекционные монеты.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Сан-Марино
Скидка 15 евро на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 15 евро на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Сан-Марино!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Было приятно посмотреть на знакомые места через 8 лет после того, как были там сами) Рассказ гида интересный, живой. В конце экскурсии довольно долго "ходили" по одной и той же площади, в то время как можно было завернуть куда-то ещё, время позволяло) Тем не менее, удалось многое увидеть и достаточно большое расстояние "пройти" по Сан-Маринским меркам. Рекомендуем)
Žana
29 ноября 2020
Мечтала побывать в Сан-Марино, а теперь уже вроде все увидела. Стоит ли ехать? Спасибо гиду. Было очень интересно.
Елена
22 ноября 2020
Интересная тема и интересный об'ект. Рассказ гида был сбалансирован. Мне понравилось.
Ирина
16 ноября 2020
ВИКТОРИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗЧИК, Я УЖЕ БЫЛА В САН МАРИНО, НО ВИКТОРИЯ РАССКАЗАЛА ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.
Khafiz
14 ноября 2020
Интересное красивое место, увлекательно поданное Викторией.
Елена
7 ноября 2020
Всем привет! Была в Сан-Марино много раз, повезло даже видеть это волшебное место в снегах. "Видеть" - это ключевое слово, согласитесь! Однако во время экскурсии с Викторией почти ничего не было видно, и человек, зная эти места, мог лишь догадываться, где мы находимся. Экскурсия могла бы получиться просто шикарной - хорошо выстроен маршрут, Виктория отличная рассказчица... Тем более жаль, что в прошлых отзывах УЖЕ высказывали пожелание сдвинуть время, более того, гид сама несколько раз говорила, что "сейчас ничего не видно",,, А ведь эти места, в том числе, изумительны своими панорамными видами.
Янина
23 октября 2020
Большое спасибо за очень познавательную экскурсию! Много интересных исторических фактов, которые оживляют рассказ, делают его ярким и запоминающимся. Сказочной красоты виды на фоне заката, загадочные пустые улочки старинного города вечером, незабываемые впечатления. Хотя стемнело быстро, возможно, пора сдвинуть время экскурсии на час раньше )
ALEXANDR
18 октября 2020
Экскурсия по Сан-Марино - это настоящее эстетическое наслаждение от рассказа, великолепных живописных и панорамных видов города с первой до последней минуты! Благодаря самоотверженности Виктории, ее верности профессии и уважению своих туристов мы получили уникальную возможность превращения групповой экскурсии в индивидуальную, за что выражаем ей особую признательность и берем на себя обязательство при первой же возможности принять участие в живой экскурсии !!!
Наталья
11 сентября 2020
Очень интересная прогулка, сопрвождающаяся интересным рассказом.
Ирина
10 сентября 2020
Великолепная экскурсия, очень увлекательная и насыщенная! Благодаря Виктории получили массу интересных знаний и полезных сведений, прогулялись по живописным улочкам этой удивительной республики, полюбовались потрясающей красоты видами, зданиями, памятниками... Рассказ получился очень динамичный, боялись пропустить хоть одно слово! Большое спасибо! Получили огромное удовольствие!
Olga
5 сентября 2020
Otlichnaya excursiya po San-Marino! Blagodaryu vas, Viktoriya! Zamechatelny rasskaz i otlichnaya podacha materiala! Mnogo interesnogo pocherpnula iz etoy excursii, ochen hocetsya tam pobyvat! Ogromnoe spasibo i do novyh vstrech!
Natalia
5 сентября 2020
Отличная прогулка. Интересно и уху и глазу. Виктория отвечает на все попросы, рассказывает легко и интересно. Спасибо
Алексей
31 августа 2020
Замечательная прогулка в очень удобное время! Большое спасибо Виктории за отлично организованную экскурсию! Очень было приятно еще раз пройтись по улочкам Сан-Марино, пусть и виртуально.
Lilia
29 августа 2020
Хорошо проведенная экскурсия по Сан-Марино. Много интересной информации. Теперь очень хочется побывать там. Спасибо Виктория, удачи Вам 😊
Наталья
24 августа 2020
Очень интересная, легкая, но в тоже время насыщенная экскурсия. Виктория очень хорошо знает тему о которой рассказывает. Нет ничего лишнего, без спешки, с интересным рассказом она смогла создать впечатление, что находишься именно в этрм месте сам, а не сидишь у компьютера. Отличная тех. подготовка. У нас ни разу не пропадала связь и картинка была отличная. Спасибо огромное. У меня большое желание посетить живую экскурсию, которую/которые проволит Виктория.