16 отзывов оставили туристы

Кем управляется страна и как в ней решили проблему с питьевой водой
Почему Наполеон не захватил Сан-Марино вместе со всей Италией
Какой местный памятник связан с Россией и почему главный фонтан ⛲ города построен американцами
Сколько лет нужно ждать, чтобы получить местное гражданство
За 1, 5 часа я покажу вам все главные достопримечательности 🏛️ Сан-Марино: площадь Свободы, дворец Правительства, тропу Ведьм и средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А также посоветую, в какие музеи 🖼 сходить и где вкусно поесть, продегустировать местные ликеры и купить коллекционные монеты.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Сан-Марино
Скидка 15 евро на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 15 евро на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Сан-Марино!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите день для записи на мастер-класс
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Виктория, я живу в Италии более 20 лет. В 2003-м году закончила институт Туризма, получила лицензию на проведение экскурсий по всей стране. Работаю профессиональным гидом 8 лет, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Очень интересная прогулка, сопрвождающаяся интересным рассказом.
Ирина
10 сентября 2020
Великолепная экскурсия, очень увлекательная и насыщенная! Благодаря Виктории получили массу интересных знаний и полезных сведений, прогулялись по живописным улочкам этой удивительной республики, полюбовались потрясающей красоты видами, зданиями, памятниками... Рассказ получился очень динамичный, боялись пропустить хоть одно слово! Большое спасибо! Получили огромное удовольствие!
Olga
5 сентября 2020
Otlichnaya excursiya po San-Marino! Blagodaryu vas, Viktoriya! Zamechatelny rasskaz i otlichnaya podacha materiala! Mnogo interesnogo pocherpnula iz etoy excursii, ochen hocetsya tam pobyvat! Ogromnoe spasibo i do novyh vstrech!
Natalia
5 сентября 2020
Отличная прогулка. Интересно и уху и глазу. Виктория отвечает на все попросы, рассказывает легко и интересно. Спасибо
Алексей
31 августа 2020
Замечательная прогулка в очень удобное время! Большое спасибо Виктории за отлично организованную экскурсию! Очень было приятно еще раз пройтись по улочкам Сан-Марино, пусть и виртуально.
Lilia
29 августа 2020
Хорошо проведенная экскурсия по Сан-Марино. Много интересной информации. Теперь очень хочется побывать там. Спасибо Виктория, удачи Вам 😊
Наталья
24 августа 2020
Очень интересная, легкая, но в тоже время насыщенная экскурсия. Виктория очень хорошо знает тему о которой рассказывает. Нет ничего лишнего, без спешки, с интересным рассказом она смогла создать впечатление, что находишься именно в этрм месте сам, а не сидишь у компьютера. Отличная тех. подготовка. У нас ни разу не пропадала связь и картинка была отличная. Спасибо огромное. У меня большое желание посетить живую экскурсию, которую/которые проволит Виктория.
Александра
20 августа 2020
Великолепная прогулка! Маршрут составлен идеально – ни одного скучного момента, интересно каждую минуту, а открывающиеся виды просто поражают красотой и гармонией. Рассказ очень увлекательный – история рассказана ровно настолько насколько нужно для погружения в атмосферу города и понимания особенностей этой удивительной страны. Искренне рекомендую эту экскурсию всем – Сан Марино ни на что не похоже, его стоит увидеть!
Анастасия
19 августа 2020
Экскурсия была очень интересная, хотя я уже несколько раз была в Сан-Марино, но каждый раз как первый раз смотрю на все вокруг и нахожу новое. Виктория рассказала про различные здания, скульптуры, про историю Сан-Марино. Очень много нового узнала из этой экскурсии, с удовольствием бы повторила.
Elena
13 августа 2020
Благодарю за великолепную прогулку по удивительному Сан-Марино! Воспоминания прошлого года заиграли новыми красками! (Мы были с детьми из студии балета на фестивале в Римини в сентябре 2019г и посетили Чан-Марино. ) Столько интересных нюансов об истории, культуре, жизни этой свободолюбивой республики. Неповторимой красоты пейзажи, каменные улочки... Сан-Марино - жди нас, мы прорвемся сквозь закрытые границы)))))
Елена
7 августа 2020
Огромное спасибо Виктории за прекрасную прогулку и интересный рассказ! Надеемся на встречу в этом чудесном месте.
Татьяна
6 августа 2020
Отличная экскурсия! Интересный рассказ, интересная история. Всё видно, красиво. У Виктории очень неплохо камера приближает — всё видно. (Виктория показывала некоторые детали, которые на обычной прогулке без видеокамеры или фотоаппарата не разглядишь, так как нужно "приближение") Учитывая, что Сан-Марино — это "вверх-вниз" и всё по ступенькам да по склонам, Виктория смогла рассказывать на ходу и при этом практически не сбиться с дыхания (за исключением пары длинных подъёмов, когда дыхание всё же чуточку сбивалось). Чувствуется, что Виктория опытный гид и любит свою работу! Это видно и по самой экскурсии, и по ответам на вопросы, и в решении технических проблем (которые, увы, но порой возникают, так как онлайн — это техника и интернет... где порой могут возникать сбои).
Виктор
6 августа 2020
Хорошая прогулка, интересный рассказ об истории и современности Сан-Марино. Хорошо, что можно он-лайн и сюда добраться.
Татьяна
31 июля 2020
Очень приятно, что появилась такая онлайн-экскурсия. История Сан-Марино часто остается без достаточного внимания туристов: у тех, кто приезжает в Италию с пакетным туром, здесь никогда не бывает экскурсионного сопровождения, индивидуалы при ограниченном бюджете тоже чаще отдают предпочтение экскурсиям в итальянские города, в итоге большинство ограничивается прогулками и шопингом. Поэтому так здорово было наконец заполнить свое живое, но несодержательное впечатление от СМ подробной и интересной информацией о нем, которой щедро поделилась Виктория! Экскурсия получилась насыщенная, программа отлично выверена по времени, пройден большой путь (и это то в горку, то с горки!). Отдельно упомяну, что очень поразила история с памятником жертвам Беслана. А еще удивительно, что при всей миниатюрности старого города, я не только мало знала, но и отнюдь не все посмотрела в СМ в свой живой визит: за путанными спусками и подъемами скрывалось еще так много всего, спасибо Виктории, что заново открыли для меня Сан-Марино!