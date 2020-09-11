16 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Кто такой Святой Мартин и где хранятся его мощи

Кем управляется страна и как в ней решили проблему с питьевой водой

Почему Наполеон не захватил Сан-Марино вместе со всей Италией

Какой местный памятник связан с Россией и почему главный фонтан ⛲ города построен американцами

Сколько лет нужно ждать, чтобы получить местное гражданство

За 1, 5 часа я покажу вам все главные достопримечательности 🏛️ Сан-Марино: площадь Свободы, дворец Правительства, тропу Ведьм и средневековые башни Гуаита, Честа и Монтале. А также посоветую, в какие музеи 🖼 сходить и где вкусно поесть, продегустировать местные ликеры и купить коллекционные монеты.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам города. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Сан-Марино

Скидка 15 евро на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15 евро на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Сан-Марино!