Вы исследуете Сан-Марино в своём темпе с аудиоэкскурсией от местного гида. Посетите самую древнюю церковь в республике и отыщите политический символ на её входе. Ощутите атмосферу Средневековья на извилистых улочках.
Узнаете, как санмаринцы смогли отстоять свою свободу и не войти в ЕС, а также много других интересных фактов о местных жителях.
Описание аудиогида
- Башня Гуаита — древнейшая из трёх оборонительных башен Сан-Марино. Бывшая крепость, тюрьма и хранилище ценностей, сегодня это популярная смотровая площадка с панорамным видом.
- Базилика святого Марина — главный католический храм города. Здесь хранятся мощи святого Марина, небесного покровителя страны.
- Башня Фалия — вторая из трёх исторических башен Сан-Марино. Была частью оборонительной системы государства.
- Палаццо Публико — правительственный дворец и парламентское здание в стиле неоклассицизма.
- Канатная дорога соединяет нижнюю часть города с историческим центром, откуда начинается большинство туристических маршрутов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazzale Lo Stradone
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Сан-Марино
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
