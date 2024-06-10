Сан-Марино — маленькое независимое государство, со всех сторон окружённое Италией.
Я покажу вам его ключевые достопримечательности: Первую башню, средневековые монастыри, дворец Правительства и многое другое. Расскажу, кем и когда была основана республика и какие события в ней происходили. А также поделюсь, чем живут современные санмаринцы.
Я покажу вам его ключевые достопримечательности: Первую башню, средневековые монастыри, дворец Правительства и многое другое. Расскажу, кем и когда была основана республика и какие события в ней происходили. А также поделюсь, чем живут современные санмаринцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Два монастыря 14 века: Святого Франциска и Святого Бирино
- Самую древнюю церковь города
- Место, где по легенде три города прожил основатель республики Сан-Марино
- Базилику Святого Марино и дворец Правительства
- Первую башню, построенную будущими масонами
Вы узнаете:
- Как Святой Марино основал первую республику в мире
- Как сегодня складывается политическая и социальная жизнь в Сан-Марино
- Как получить самое заветное гражданство в мире
- Где работают жители Сан-Марино и как они отдыхают
- Почему древнейшая республика мира до сих пор остается независимой
Организационные детали
Если церкви будут открыты, мы сможем в них зайти. Рекомендую надеть одежду, прикрывающую плечи и колени.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сан-Марино
Здравствуйте! Меня зовут Марина, я работаю в туризме с 2004 года. В Сан-Марино живу почти 20 лет, являюсь его гражданином. С радостью покажу вам наше крошечное волшебное государство.Задать вопрос
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