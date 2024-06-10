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Сан-Марино — маленькое независимое государство, со всех сторон окружённое Италией.



Я покажу вам его ключевые достопримечательности: Первую башню, средневековые монастыри, дворец Правительства и многое другое. Расскажу, кем и когда была основана республика и какие события в ней происходили. А также поделюсь, чем живут современные санмаринцы.